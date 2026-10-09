В Польше на пограничника напал словак, разыскиваемый по европейскому ордеру

Сотрудники Пограничной службы Польши задержали на пограничном переходе в Крощенке гражданина Словакии, разыскиваемого по европейскому ордеру на арест.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Задержание гражданина Словакии произошло в понедельник во время прохождения таможенного контроля при выезде из Польши. В ходе проверки данных выяснилось, что словак разыскивается словацкой системой правосудия за насилие в отношении близкого человека. За это преступление ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

За день до попытки выезда из Польши мужчину остановил для дорожной проверки патруль пограничной службы с поста в Устриках-Гурных. Тогда и произошел инцидент – словак напал на сотрудника.

"В ходе этих действий он нарушил физическую неприкосновенность сотрудника пограничной службы, исполнявшего служебные обязанности, и нанес ему телесные повреждения", – подчеркнул пресс-секретарь командира Бещадского подразделения пограничной службы Петр Закеляж.

Задержанного доставили в прокуратуру, где ему были предъявлены обвинения. Мужчина признал свою вину и добровольно согласился на наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Кроме того, его обязали уплатить штраф в размере 40 тыс. злотых. Окончательное решение по этому делу примет суд.

Недавно 57-летний гражданин Украины, который числился в розыске Интерпола по просьбе властей Узбекистана, был задержан во время проверки на пограничном мосту в Слубице, на границе с Германией.

Напомним, в феврале в Польше задержали украинца, разыскиваемого спецслужбами Украины за незаконное присвоение ценного имущества.