Греція платитиме по 10 тисяч євро громадянам, які оселяться у прикордонні

Греція розширить програму переселення, в рамках якої людям, які назавжди переїдуть до прикордонних регіонів, буде запропоновано 10 тисяч євро; прийом заявок розпочнеться в середу, 14 жовтня.

Про це оголосила міністерка соціальної згуртованості та сімейних справ Греції Домна Міхайліду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Програма, яка спочатку була запроваджена в північно-східному регіоні Еврос, буде поширена на регіональні одиниці Кілкіс, Флоріна, Касторія, Драма, Пелла, Гревена, Козані, Серрес, Іоанніна та Теспротія.

Згідно зі спільним рішенням міністерств, до програми будуть включені сім із восьми муніципалітетів регіональної одиниці Іоанніна, а також муніципалітети Сулі та Філіатес у Теспротії.

У переглянутій програмі пом’якшено вимоги до учасників, зокрема скасовано обов’язок підтверджувати наявність роботи в регіоні призначення. Ця зміна має на меті полегшити переїзд для віддалених працівників та інших осіб, яким не потрібно працювати на місці.

У інтерв’ю телеканалу Skai TV Міхайліду зазначила, що замість цього заявникам потрібно буде придбати або орендувати житло в цьому регіоні. Програма також охоплюватиме переїзди до міських центрів, а не обмежуватиметься лише сільськими громадами.

Коло осіб, які мають право на участь, було розширено: до нього увійшли громадяни Греції, які проживають в інших країнах Європейського Союзу; випускники вищих навчальних закладів у визначених регіонах, які вирішили залишитися там після завершення навчання; а також домогосподарства, що переїжджають до населених пунктів будь-якого розміру, включаючи міста.

Грант у розмірі 10 тисяч євро буде виплачено двома рівними частинами. Перші 5 тисяч євро будуть надані як аванс після схвалення заявки для покриття початкових витрат на переїзд. Решту 5 тисяч євро буде виплачено після того, як отримувач проживе в цьому районі один рік на постійній основі.

Заявники повинні надати підтвердження основного місця проживання та документи, що свідчать про те, що вони володіють нерухомістю або орендують її за договором терміном не менше трьох років.

Як повідомлялося, вперше за тривалий час чисельність населення Німеччини демонструє спад: наприкінці 2025 року кількість мешканців країни скоротилася до 83,5 мільйона осіб, що на 0,1% менше порівняно з 2024 роком.

Як повідомлялося, Німеччина може зіштовхнутися з дефіцитом у понад 4 млн працівників до 2036 року.