Греция будет выплачивать по 10 тысяч евро гражданам, которые поселятся в приграничных районах

Греция расширит программу переселения, в рамках которой людям, навсегда переехавшим в приграничные регионы, будет предложено 10 тысяч евро; прием заявок начнется в среду, 14 октября.

Об этом объявила министр социальной сплоченности и семейных дел Греции Домна Михаилиду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Программа, которая изначально была введена в северо-восточном регионе Еврос, будет распространена на региональные единицы Килкис, Флорина, Кастория, Драма, Пелла, Гревена, Козани, Серрес, Иоаннина и Теспротия.

Согласно совместному решению министерств, в программу будут включены семь из восьми муниципалитетов региональной единицы Иоаннина, а также муниципалитеты Сули и Филиатес в Теспротии.

В пересмотренной программе смягчены требования к участникам, в частности отменена обязанность подтверждать наличие работы в регионе назначения. Это изменение призвано облегчить переезд удаленным работникам и другим лицам, которым не требуется работать на месте.

В интервью телеканалу Skai TV Михаилиду отметила, что вместо этого заявителям нужно будет приобрести или арендовать жилье в этом регионе. Программа также будет охватывать переезды в городские центры, а не ограничиваться только сельскими общинами.

Круг лиц, имеющих право на участие, был расширен: в него вошли граждане Греции, проживающие в других странах Европейского Союза; выпускники высших учебных заведений в определенных регионах, решившие остаться там после завершения обучения; а также домохозяйства, переезжающие в населенные пункты любого размера, включая города.

Грант в размере 10 тысяч евро будет выплачен двумя равными частями. Первые 5 тысяч евро будут предоставлены в качестве аванса после одобрения заявки для покрытия первоначальных расходов на переезд. Остальные 5 тысяч евро будут выплачены после того, как получатель проживёт в этом районе один год на постоянной основе.

Заявители должны предоставить подтверждение основного места жительства и документы, свидетельствующие о том, что они владеют недвижимостью или арендуют её по договору сроком не менее трёх лет.

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