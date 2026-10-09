Французький уряд пішов на поступки учасникам шкільних протестів

Уряд Франції оголосив про "надзвичайний план" щодо заміщення відсутніх вчителів у школах, а також про виділення бюджетних коштів на наймання працівників за контрактом у відповідь на масштабні протести старшокласників, які охопили країну наприкінці вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Monde.

Міністр освіти Франції Едуар Жеффре ввечері 8 жовтня оприлюднив "надзвичайний план" щодо заміщення відсутніх вчителів у ліцеях. Цей захід покликаний заспокоїти старшокласників, тоді як у четвер по всій Франції на демонстрації вийшли понад 70 тисяч осіб.

Першим кроком уряду стало екстрене розгортання 3 тисяч вчителів на заміну, що стало відповіддю на одну з вимог протестувальників.

Профспілки вважають цей крок "імпровізацією", яка не вирішує структурної проблеми у сфері освіти.

У системі національної освіти Франції налічується приблизно 21 тисяча вчителів середньої школи, які протягом навчального року виконують функції вчителів на заміну. Приблизно 10 тисяч з них є "штатними працівниками в зоні заміщення", решта – працюють за контрактом. Окрім залучення 3 тисяч викладачів, міністр дозволить ректоратам наймати більше вчителів за контрактом, ніж передбачено бюджетом на 2026 рік.

"Надзвичайний план" має дозволити усунути нестачу кадрів у закладах, які, через понад місяць після початку навчального року, все ще не мають вчителів у повному складі.

Як повідомлялося, у Франції під час протестів старшокласників, які продовжилися 8 жовтня, затримали 504 людини, 48 правоохоронців отримали поранення, а найбільші заворушення спалахнули на площі Бастилії в Парижі.

7 жовтня прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його уряд до кінця місяця презентує заходи, покликані вирішити скарги старшокласників, озвучені під час масштабних протестів.

Згідно з даними опитування, більшість французів схвалює протести старшокласників, однак водночас виступає за їхнє припинення.