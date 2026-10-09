Французское правительство пошло на уступки участникам школьных протестов

Правительство Франции объявило о "чрезвычайном плане" по замещению отсутствующих учителей в школах, а также о выделении бюджетных средств на найм сотрудников по контракту в ответ на масштабные протесты старшеклассников, охватившие страну в конце сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Monde.

Министр образования Франции Эдуар Жеффре вечером 8 октября обнародовал "чрезвычайный план" по замещению отсутствующих учителей в лицеях. Эта мера призвана успокоить старшеклассников, в то время как в четверг по всей Франции на демонстрации вышли более 70 тысяч человек.

Первым шагом правительства стало экстренное привлечение 3 тысяч учителей на замену, что стало ответом на одно из требований протестующих.

Профсоюзы считают этот шаг "импровизацией", которая не решает структурную проблему в сфере образования.

В системе национального образования Франции насчитывается примерно 21 тысяча учителей средней школы, которые в течение учебного года выполняют функции замещающих учителей. Примерно 10 тысяч из них являются "штатными сотрудниками в зоне замещения", остальные – работают по контракту. Помимо привлечения 3 тысяч преподавателей, министр разрешит ректоратам нанимать больше учителей по контракту, чем предусмотрено бюджетом на 2026 год.

"Чрезвычайный план" должен позволить устранить нехватку кадров в учебных заведениях, которые спустя более месяца после начала учебного года все еще не укомплектованы учителями в полном составе.

Как сообщалось, во Франции во время протестов старшеклассников, которые продолжились 8 октября, задержали 504 человека, 48 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, а самые масштабные беспорядки вспыхнули на площади Бастилии в Париже.

7 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его правительство до конца месяца представит меры, призванные учесть жалобы старшеклассников, озвученные во время масштабных протестов.

По данным опроса, большинство французов одобряет протесты старшеклассников, однако в то же время выступает за их прекращение.