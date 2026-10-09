Прем'єр Чорногорії про затримання пропагандистів: ніщо не завадить нашому майбутньому в ЄС

Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч підтвердив затримання керівника російської пропагандистської інформаційної мережі "Рибарь" Михаїла Звінчука чорногорськими правоохоронцями, зазначивши, що його діяльність не підірве євроінтеграцію Подгориці.

Як пише "Європейська правда", про це він написав в мережі X.

Прем’єр Чорногорії зазначив, що спроби гібридних дій та дестабілізації країни "невпинно супроводжують наш європейський шлях".

Коментуючи затримання засновника "Рибаря" та його спільників, Спаїч закликав не вдаватися поспішних заяв чи висновків.

"Є серйозні ознаки, які вимагають ретельного вивчення кожного сліду та розгляду кожного зв’язку в ширшому контексті. Ми не будемо розголошувати те, що має залишатися у компетенції служб безпеки", – написав глава уряду.

За словами посадовця, операція із затримання представників мережі "Рибарь" продемонструвала, що державні органи виконують свою роботу, Чорногорія захищає свої інтереси, і "ніхто не поставить під загрозу наше європейське майбутнє".

Як повідомлялося, вранці 9 жовтня в Чорногорії було затримано керівника російської пропагандистської інформаційної мережі "Рибарь" Михаїла Звінчука разом з дружиною, а також співпрацівницею Валерією Звінчук та ще трьома особами.

Під час затримання Звінчука, його дружини та спільників у місті Рісан у них виявили "дрони, складну цифрову техніку та електронні пристрої". Вважається, що затримані знімали відео, яке мало на меті дискредитувати європейську інтеграцію Чорногорії.

Звінчук перебуває під британськими санкціями, а Державний департамент США заніс його до списку осіб, причетних до зловмисних операцій впливу, спрямованих проти виборчого процесу в США.