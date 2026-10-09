Премьер-министр Черногории о задержании пропагандистов: ничто не помешает нашему будущему в ЕС

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич подтвердил задержание руководителя российской пропагандистской информационной сети "Рыбарь" Михаила Звинчука черногорскими правоохранительными органами, отметив, что его деятельность не подорвет евроинтеграцию Подгорицы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в сети X.

Премьер Черногории отметил, что попытки гибридных действий и дестабилизации страны "непрерывно сопровождают наш европейский путь".

Комментируя задержание основателя "Рыбаря" и его сообщников, Спаич призвал не делать поспешных заявлений или выводов.

"Есть серьезные признаки, которые требуют тщательного изучения каждого следа и рассмотрения каждой связи в более широком контексте. Мы не будем разглашать то, что должно оставаться в компетенции служб безопасности", – написал глава правительства.

По словам чиновника, операция по задержанию представителей сети "Рыбарь" продемонстрировала, что государственные органы выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы, и "никто не поставит под угрозу наше европейское будущее".

Как сообщалось, утром 9 октября в Черногории был задержан руководитель российской пропагандистской информационной сети "Рыбарь" Михаил Звинчук вместе с женой, а также сотрудницей Валерией Звинчук и ещё тремя лицами.

Во время задержания Звинчука, его жены и сообщников в городе Рисан у них обнаружили "дроны, сложную цифровую технику и электронные устройства". Считается, что задержанные снимали видео, целью которого была дискредитация европейской интеграции Черногории.

Звинчук находится под британскими санкциями, а Государственный департамент США внес его в список лиц, причастных к вредоносным операциям влияния, направленным против избирательного процесса в США.