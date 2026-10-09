ЗМІ: у затриманого засновника мережі "Рибарь" виявили дрони та електронне обладнання

У затриманого чорногорськими правоохоронцями керівника російської пропагандистської інформаційної мережі "Рибарь" Михаїла Звінчука та його спільників виявили сучасне цифрове обладнання, дрони, електронні пристрої та телефони.

Як пише "Європейська правда", про це виданню Vijesti повідомили джерела у безпекових структурах Чорногорії.

Під час затримання Звінчука, його дружини та спільників у місті Рісан у них виявили "дрони, складну цифрову техніку та електронні пристрої".

Зараз щодо затриманих ведеться кримінальне розслідування, а масштабну операцію в районі Которської затоки проводять співробітники Управління безпеки Тивата у співпраці з Агентством національної безпеки (ANB).

Як повідомляє Vijesti, чорногорська поліція та ANB у межах своїх повноважень вживатимуть подальших заходів для захисту національної безпеки.

Вранці ЗМІ повідомило, що операція проводиться у зв’язку з підозрами щодо гібридної діяльності мережі "Рибарь", яку британська та американська влада пов’язують із кремлівською пропагандою та операціями іноземного інформаційного впливу.

Згідно з тією ж інформацією, чорногорські служби мали повідомлення про прибуття до країни членів цієї мережі, і їхнє перебування відстежувалося протягом кількох днів.

Вважається, що метою візиту була зйомка документального відеоматеріалу про приведення візової політики Чорногорії у відповідність до стандартів Європейського Союзу.

Джерела у секторі безпеки зазначили, що запланований контент мав на меті представити європейську інтеграцію як процес, нав’язаний з політичних міркувань, який матиме негативні наслідки для туризму, економічної стабільності та національних інтересів Чорногорії.

Як повідомлялося, вранці 9 жовтня в Чорногорії було затримано керівника російської пропагандистської інформаційної мережі "Рибарь" Михаїла Звінчука разом з дружиною, а також співпрацівницею Валерією Звінчук та ще трьома особами.

Звінчук перебуває під британськими санкціями, а Державний департамент США заніс його до списку осіб, причетних до зловмисних операцій впливу, спрямованих проти виборчого процесу в США.

Держдепартамент у рамках своєї програми "Нагорода за справедливість" пропонує до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе встановити особу або місцеперебування іноземних суб’єктів, причетних до втручання у вибори в США, зокрема й імовірних спільників "Рибарь", або запобігти такій діяльності.