ЗМІ: в Австрії затримали двох ймовірних співробітників української військової розвідки

Окрім журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка в Австрії за підозрою у шпигунстві також затримали двох ймовірних співробітників української військової розвідки.

Про це повідомило видання Der Standard, пише "Європейська правда".

Двоє ймовірних співробітників військової розвідки України були затримані у Відні ще минулого понеділка. У середу земельний суд ухвалив рішення про взяття підозрюваних під варту.

Як повідомила в п’ятницю речниця суду Крістіна Зальцборн, підставами для тримання під вартою стали ризики вчинення нових правопорушень, знищення доказів і втечі. Рішення про арешт українців наразі чинне до 21 жовтня.

Обидва чоловіки заперечують висунуті проти них звинувачення.

За даними видання, невідомо, як довго двоє підозрюваних у шпигунстві українців перебували в Австрії та як правоохоронці вийшли на їхній слід. У п’ятницю після обіду в правоохоронних органах заявили, що це з’ясовують у межах поточного розслідування.

Розслідування веде Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN). Ідеться про підозру в діяльності на користь іноземної розвідувальної служби на шкоду Австрії (§ 256 Кримінального кодексу).

Журналіста-розслідувача "Української правди" Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали лише в четвер, 8 жовтня, під час виконання редакційного завдання, повʼязаного з пошуком генерального прокурора-втікача Руслана Кравченка.

За даними МВС Австрії, Ткач був затриманий за підозрою у шпигунстві, яка згодом не підтвердилась.

9 жовтня головна редакторка "УП" Севгіль Мусаєва повідомила, що Ткача відпустили, однак на той момент редакція ще не могла з ним зв'язатися. Вона також повідомила, що Бондаренко зазнав поранення під час затримання.