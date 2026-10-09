СМИ: в Австрии задержали двух предполагаемых сотрудников украинской военной разведки

Помимо журналиста Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко в Австрии по подозрению в шпионаже также задержали двух предполагаемых сотрудников украинской военной разведки.

Об этом сообщило издание Der Standard, пишет "Европейская правда".

Двое предполагаемых сотрудников военной разведки Украины были задержаны в Вене ещё в прошлый понедельник. В среду земельный суд принял решение о заключении подозреваемых под стражу.

Как сообщила в пятницу пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн, основаниями для содержания под стражей стали риски совершения новых правонарушений, уничтожения доказательств и побега. Решение об аресте украинцев в настоящее время действует до 21 октября.

Оба мужчины отрицают выдвинутые против них обвинения.

По данным издания, неизвестно, как долго двое подозреваемых в шпионаже украинцев находились в Австрии и как правоохранители вышли на их след. В пятницу после обеда в правоохранительных органах заявили, что это выясняется в рамках текущего расследования.

Расследование ведет Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN). Речь идет о подозрении в деятельности в интересах иностранной разведывательной службы в ущерб Австрии (§ 256 Уголовного кодекса).

Журналиста-расследователя "Украинской правды" Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко задержали только в четверг, 8 октября, во время выполнения редакционного задания, связанного с поиском беглого генерального прокурора Руслана Кравченко.

По данным МВД Австрии, Ткач был задержан по подозрению в шпионаже, которое впоследствии не подтвердилось.

9 октября главный редактор "УП" Севгиль Мусаева сообщила, что Ткача отпустили, однако на тот момент редакция ещё не могла с ним связаться. Она также сообщила, что Бондаренко получил ранение во время задержания.