Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Естонії, який вперше приїхав в Україну

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим міністром оборони Естонії Мартіном Херемом, який приїхав до України з візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Зеленський зазначив, що однією з тем переговорів стало посилення захисту українського неба.

"Естонія активно допомагає в цьому напрямі. Ми вдячні за кожен оборонний пакет і підтримку програми PURL, яка дозволяє нам отримувати перехоплювачі балістики", – розповів він.

За словами Зеленського, вони з очільником естонського оборонного відомства обговорили можливості нових внесків в PURL, а також пошук додаткового фінансування на закупівлю ППО.

"Drone Deal, яку наші країни підписали, дозволяє експортувати українську зброю до Естонії. Таким чином Естонія може отримати перевірену зброю, а Україна – додаткові кошти для захисту. Домовилися, що команди оперативно попрацюють над наповненням такого експортного пакета", – додав президент.

Для Херема це перший візит в Україну на посаді міністра оборони Естонії.

Він був призначений у вересні після того, як його попередник Ханно Певкур заявив, що подасть у відставку на тлі виявлених аудитом проблем довкола закупівлі снарядів для України.

Детальніше читайте у статті: Відставка через снаряди для України. Що відбувається в Естонії та чи будуть дострокові вибори.