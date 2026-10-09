Зеленский встретился с новым министром обороны Эстонии, впервые прибывшим в Украину

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым министром обороны Эстонии Мартином Херемом, прибывшим в Украину с визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своем аккаунте в Х.

Зеленский отметил, что одной из тем переговоров стало усиление защиты украинского неба.

"Эстония активно помогает в этом направлении. Мы благодарны за каждый оборонный пакет и поддержку программы PURL, которая позволяет нам получать перехватчики баллистических ракет", – рассказал он.

По словам Зеленского, они с главой эстонского оборонного ведомства обсудили возможности новых взносов в PURL, а также поиск дополнительного финансирования на закупку ПВО.

"Drone Deal, которую наши страны подписали, позволяет экспортировать украинское оружие в Эстонию. Таким образом Эстония может получить проверенное оружие, а Украина – дополнительные средства для защиты. Договорились, что команды оперативно поработают над наполнением такого экспортного пакета", – добавил президент.

Для Херема это первый визит в Украину в должности министра обороны Эстонии.

Он был назначен в сентябре после того, как его предшественник Ханно Певкур заявил, что подаст в отставку на фоне выявленных аудитом проблем, связанных с закупкой снарядов для Украины.

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