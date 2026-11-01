Прем'єр Канади заявив, що не буде укладати торговельну угоду зі США заради факту домовленості

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що якщо його уряд не зможе успішно домовитися про укладення відповідної торговельної угоди з адміністрацією американського президента Дональда Трампа – він готовий дочекатися приходу нового лідера США, щоб укласти цю угоду.

Про це він сказав у інтерв’ю Politico, передає "Європейська правда".

Карні зазначив, що канадці втомилися від дипломатичних провокацій з боку Сполучених Штатів.

Він наголосив, що не укладе торговельну угоду "просто заради самого укладення". На запитання, чи означає це, що він, якщо буде потрібно, дочекається приходу нового президента, прем’єр-міністр відповів ствердно.

"Нам доведеться це зробити, якщо це буде потрібно. І американські сім’ї, американські підприємства також постраждають через це. У цих обставинах вони не є переможцями", – сказав прем’єр Канади.

ЗМІ писали, що Сполучені Штати та Канада працюють над угодою щодо пом’якшення американських мит на канадську сталь та автомобілі.

Нагадаємо, у серпні торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США, які набули чинності 8 вересня.

Після цього Трамп підписав укази про заборону на імпорт з Канади широкого кола алкогольних напоїв, мотоциклів та молочних продуктів у відповідь на тарифи Оттави.

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