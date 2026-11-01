Премьер Канады не будет заключать торговое соглашение с США ради факта договоренности

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что если его правительство не сможет успешно договориться о заключении соответствующего торгового соглашения с администрацией американского президента Дональда Трампа, он готов дождаться прихода нового лидера США, чтобы заключить это соглашение.

Об этом он сказал в интервью Politico, передает "Европейская правда".

Карни отметил, что канадцы устали от дипломатических провокаций со стороны Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что не заключит торговое соглашение "просто ради самого заключения". На вопрос, означает ли это, что он, если понадобится, дождется прихода нового президента, премьер-министр ответил утвердительно.

"Нам придется это сделать, если это будет необходимо. И американские семьи, американские предприятия также пострадают из-за этого. В этих обстоятельствах они не являются победителями", – сказал премьер Канады.

СМИ писали, что Соединённые Штаты и Канада работают над соглашением о смягчении американских пошлин на канадскую сталь и автомобили.

Напомним, в августе торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Трамппереименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеивал Канаду в соцсетях.

25 августа Канада заявила, что введет новые пошлины на импорт из США, которые вступили в силу 8 сентября.

После этого Трамп подписал указы о запрете на импорт из Канады широкого спектра алкогольных напитков, мотоциклов и молочных продуктов в ответ на тарифы Оттавы.

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