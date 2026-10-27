ЗМІ: США та Канада ведуть переговори про зниження мит на сталь і автомобілі

Сполучені Штати та Канада працюють над угодою щодо пом’якшення американських мит на канадську сталь та автомобілі.

Про це Reuters повідомили два американські та чотири канадські співрозмовники, передає "Європейська правда".

Як зазначається, переговори зосереджені на миті до 50% на канадську сталь та 25% на автомобілі, і учасники обговорюють можливе послаблення цих митних ставок. Один із канадських співрозмовників зазначив, що угода можлива до виборів 3 листопада.

Водночас американські джерела заявили, що адміністрація президента Дональда Трампа хоче, ​аби Канада пішла на подальші поступки.

За словами одного зі співрозмовників, міністр торгівлі Говард Лутнік та канадський міністр, відповідальний за торгівлю між Канадою та США, Домінік Леблан останнім часом підтримують регулярний контакт. Про це ж нещодавно казав і економічний радник Білого дому Кевін Гассет.

"Канада продовжує вести конструктивний діалог із нашими американськими колегами щодо низки пріоритетних питань. Ми готові конструктивно та добросовісно працювати над налагодженням більш взаємовигідних торговельних відносин, що враховують інтереси Канади", – сказав речник Леблана.

Джерело з канадської промисловості зазначило, що угода може бути укладена швидко, але не обов’язково буде широкомасштабною.

"Якщо це станеться, то відбудеться швидко. Але, на мою думку, це буде вузькоспеціалізована угода, якщо вона взагалі відбудеться", – сказав він.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні під час спілкування з журналістами заявив, що у переговорах зі Сполученими Штатами відбулося "незначне пожвавлення". Водночас він наголосив, що Оттава не змінила своєї позиції.

"Якщо й був досягнутий якийсь прогрес, то це тому, що США наближаються до нашої позиції", – додав він.

Нагадаємо, у серпні торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США, які набули чинності 8 вересня.

Після цього Трамп підписав укази про заборону на імпорт з Канади широкого кола алкогольних напоїв, мотоциклів та молочних продуктів у відповідь на тарифи Оттави.

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