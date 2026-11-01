Суддя остаточно відхилив позов Трампа до WSJ через публікацію про Епштейна

Федеральний суддя США вдруге відхилив позов президента Дональда Трампа проти видавця газети The Wall Street Journal через публікацію про лист із привітанням засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну на 50-річчя.

Про це пише The Wall Street Journal, передає "Європейська правда".

Суд вирішив, що Трамп не надав переконливих доказів наклепу. Цього разу позов відхилили остаточно, тож президент не зможе подати його повторно.

Федеральний суддя окружного суду США Даррін Гейлз із Маямі зазначив, що твердження Трампа "мають узагальнений характер, є розпливчастими, іноді суперечать змісту статті та часто не мають стосунку" до його головного аргументу.

За словами судді, президент не довів, що газета опублікувала матеріал зі "фактичним злим умислом" – юридичним критерієм, який публічні особи мають підтвердити у справах про наклеп.

"Суд погоджується, що позови президента Трампа про дифамацію не мають підстав", – акцентував суддя.

Причиною позову стала публікація від 17 липня, в якій йшлося про те, що ім’я Трампа фігурувало у так званій "книзі іменинників", подарованій Епштейну у 2003 році.

За даними видання, у записі нібито містився малюнок жіночого тіла. Трамп назвав цю інформацію "підробкою" та заперечив свою причетність.

Наприкінці жовтня демократи в Юридичному комітеті Палати представників Конгресу США закликали призначити спецпрокурора, щоб розслідувати ймовірні зв'язки Трампа із Епштейном.

Нагадаємо, журналісти CNN раніше дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу Трампа.

На початку березня Міністерство юстиції США опублікувало документи ФБР, які пов’язані зі звинуваченнями Трампа у сексуальному насильстві.