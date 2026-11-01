Судья окончательно отклонил иск Трампа к WSJ в связи с публикацией об Эпштейне

Федеральный судья США во второй раз отклонил иск президента Дональда Трампа против издателя газеты The Wall Street Journal в связи с публикацией о поздравительном письме, направленном осужденному сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну к 50-летию.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает "Европейская правда".

Суд постановил, что Трамп не предоставил убедительных доказательств клеветы. На этот раз иск отклонен окончательно, поэтому президент не сможет подать его повторно.

Федеральный судья окружного суда США Даррин Гейлз из Майами отметил, что утверждения Трампа "носят обобщенный характер, расплывчаты, иногда противоречат содержанию статьи и зачастую не имеют отношения" к его главному аргументу.

По словам судьи, президент не доказал, что газета опубликовала материал с "фактическим злым умыслом" – юридическим критерием, который публичные лица должны подтвердить в делах о клевете.

"Суд согласен с тем, что иски президента Трампа о диффамации не имеют оснований", – подчеркнул судья.

Причиной иска стала публикация от 17 июля, в которой говорилось о том, что имя Трампа фигурировало в так называемой "книге именинников", подаренной Эпштейну в 2003 году.

По данным издания, в записи якобы содержался рисунок женского тела. Трамп назвал эту информацию "подделкой" и отрицал свою причастность.

В конце октября демократы в Юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США призвали назначить спецпрокурора для расследования возможных связей Трампа с Эпштейном.

Напомним, журналисты CNN ранее пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела Эпштейна отсутствуют около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, выдвигавшей обвинения в адрес Трампа.

В начале марта Министерство юстиции США опубликовало документы ФБР, связанные собвинениями Трампа в сексуальном насилии.