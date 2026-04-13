Суд у США закрив справу Трампа проти The Wall Street Journal

Федеральний суд у США закрив справу, яку президент Дональд Трамп подав проти видавця газети The Wall Street Journal через публікацію про його можливі зв’язки із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейн.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Трамп подав позов влітку минулого року до федерального суду штату Флорида. Трамп вимагав щонайменше $10 млрд компенсації від газети та її власників, зокрема медіамагната Руперта Мердока.

Причиною позову стала публікація від 17 липня, в якій йшлося про те, що ім’я Трампа фігурувало у так званій "книзі іменинників", подарованій Епштейну у 2003 році.

За даними видання, у записі нібито містився малюнок жіночого тіла. Трамп назвав цю інформацію "підробкою" та заперечив свою причетність.

Як зазначається, федеральний суддя Даррін Гейлс постановив, що позивач "навіть близько не довів", що газета діяла з так званою "фактичною злісністю" – ключовим стандартом у справах про дифамацію в США.

Відтак суд закрив справу, однак без остаточного відхилення позову. Це означає, що Трамп має можливість подати новий, виправлений позов.

Зробити це він може до 27 квітня.

Стандарт "фактичної злісності" передбачає, що позивач повинен довести: оприлюднена інформація була неправдивою, а відповідач знав про це або свідомо ігнорував її можливу неправдивість.

Нагадаємо, журналісти CNN раніше дійшли висновку, що в опублікованих матеріалах справи Епштейна не вистачає близько сотні важливих документів, у тому числі інтерв’ю жінки, яка озвучувала звинувачення на адресу Трампа.

На початку березня Міністерство юстиції США опублікувало документи ФБР, які пов’язані зі звинуваченнями Трампа у сексуальному насильстві.

На початку квітня Трамп звільнив з посади генеральну прокурорку Пем Бонді. ЗМІ стверджували, що це пов’язано із його невдоволенням роботою Бонді зі справою Епштейна.

А нещодавно перша леді США Меланія Трамп виступила із неочікуваною заявою, у якій заперечила будь-які зв’язки з Епштейном.