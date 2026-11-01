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У Британії пройшов протест на підтримку забороненої Palestine Action: понад 130 затриманих

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Новини — Неділя, 1 листопада 2026, 10:50 — Уляна Кричковська-Богданова

Лондонська поліція повідомила про арешт понад 130 людей у суботу, 31 жовтня, під час акції протесту біля посольства США на підтримку забороненої організації Palestine Action.

Про це пише AP із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

У суботу, 31 жовтня, правоохоронці затримали 139 людей біля посольства США. Зазначається, що більшість затриманих висловлювали підтримку забороненій організації. 

Багато протестувальників були пенсіонерами, які тримали плакати з написами: "Я проти геноциду, я підтримую Palestine Action". 

Один із протестувальників виліз на дерево біля посольства, і його було видно, як він махав плакатом із написом: "Боже, допоможи нам. Вчителі, які підтримують Палестину. Palestine Action".

Фото: AP
Фото: AP
Фото: AP
Фото: AP

Демонстранти також провели акцію на підтримку Palestine Action біля консульства США в Единбурзі, тримаючи плакати, схожі на ті, що були в Лондоні. Про затримання там не повідомлялося, але поліція Шотландії заявила, що тривають розслідування з метою встановлення осіб, яких бачили в футболках та з транспарантами на підтримку забороненої організації.

Протести відбулися напередодні розгляду 4 листопада у Верховному суді апеляції проти визнання Palestine Action терористичною групою. 

У Британії Palestine Action заборонили у липні 2025 року після серії акцій проти пов’язаних з Ізраїлем оборонних компаній у Британії, яким блокували вхід або обливали його червоною фарбою.

Найвідомішою витівкою стало пошкодження літаків на авіабазі Королівських повітряних сил Британії – що стало ключовим тригером для заборони.

Нещодавно у Британії ув’язнили чотирьох пропалестинських активістів з групи Palestine Action за напад у 2024 році на завод ізраїльської оборонної компанії.

США наприкінці серпня запровадили санкції проти Palestine Action.

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