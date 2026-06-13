У Британії пропалестинських активістів ув’язнили за напад на завод ізраїльської компанії

У Великій Британії чотирьох пропалестинських активістів засудили до ув’язнення за напад у 2024 році на завод ізраїльської оборонної компанії.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначили британські правозахисники, 30-річна Шарлотта Гед, 23-річний Самуель Корнер, 30-річна Леона Каміо та 21-річна Фатема Зайнаб Раджвані були членами забороненої групи Palestine Action, яка два роки тому організувала напад на об’єкт Elbit Systems UK у Брістолі.

Суддя призначив їм суворі покарання, визнавши наявність "зв’язку з тероризмом".

Він засудив Корнера до семи років і восьми місяців ув'язнення, визнавши, що той застосував "надмірну та невиправдану" силу.

Каміо та Гед були засуджені до п’яти років, а Раджвані – до чотирьох років і восьми місяців за кримінальне пошкодження майна. Усі вони проведуть ще один рік під наглядом після звільнення.

Palestine Action заборонили у липні 2025 року після серії акцій проти пов’язаних з Ізраїлем оборонних компаній у Британії, яким блокували вхід або обливали його червоною фарбою.

Найвідомішою витівкою стало пошкодження літаків на авіабазі Королівських повітряних сил Британії – що стало ключовим тригером для заборони.

Наприкінці листопада адвокати пропалестинської групи звернулися до суду з метою скасування її класифікації як терористичної організації.