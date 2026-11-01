В Британии прошел протест в поддержку запрещенной Palestine Action: более 130 задержанных

Лондонская полиция сообщила об аресте более 130 человек в субботу, 31 октября, во время акции протеста у посольства США в поддержку запрещенной организации Palestine Action.

Об этом пишет AP со ссылкой на данные правоохранительных органов, передает "Европейская правда".

В субботу, 31 октября, правоохранители задержали 139 человек возле посольства США. Отмечается, что большинство задержанных выражали поддержку запрещённой организации.

Многие протестующие были пенсионерами, которые держали плакаты с надписями: "Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action".

Один из протестующих залез на дерево возле посольства, и было видно, как он размахивал плакатом с надписью: "Боже, помоги нам. Учителя, поддерживающие Палестину. Palestine Action".

Фото: AP

Фото: AP

Демонстранты также провели акцию в поддержку Palestine Action возле консульства США в Эдинбурге, держа плакаты, похожие на те, что были в Лондоне. О задержаниях там не сообщалось, но полиция Шотландии заявила, что продолжаются расследования с целью установления лиц, которых видели в футболках и с транспарантами в поддержку запрещённой организации.

Протесты состоялись накануне рассмотрения 4 ноября в Верховном суде апелляции против признания Palestine Action террористической группой.

В Великобритании Palestine Action запретили в июле 2025 года после серии акций против связанных с Израилем оборонных компаний в Великобритании, которым блокировали вход или обливали его красной краской.

Самой известной акцией стало повреждение самолетов на авиабазе Королевских ВВС Великобритании – что стало ключевым поводом для запрета.

Недавно в Великобритании заключили в тюрьму четырёх пропалестинских активистов из группы Palestine Action за нападение в 2024 году на завод израильской оборонной компании.

США в конце августаввели санкции против Palestine Action.