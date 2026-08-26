США запровадили санкції проти британської організації Palestine Action

США у середу, 26 серпня, запровадили санкції проти британської організації Palestine Action, яку Велика Британія заборонила у липні 2025 року.

Про це йдеться у відповідній заяві Міністерства фінансів США, пише "Європейська правда".

У середу, 26 серпня, США наклали санкції на Palestine Action – організацію, що базується у Сполученому Королівстві і була заборонена урядом Великої Британії у липні 2025 року

"Крайні ліві екстремісти, їхні прикриття та ті, хто їм допомагає, повинні знати: ми застосуємо всю потужність наших економічних інструментів. Політичному тероризму немає місця в нашому суспільстві, і ми продовжуватимемо перекривати фінансові джерела цих угруповань, доки вони не будуть ліквідовані", – сказав міністр фінансів Скотт Бессент.

В американському міністерстві наголосили, що організація "з липня 2020 року підтримувала численні терористичні акти, зокрема ті, що призвели до фізичних травм співробітників правоохоронних органів Великої Британії, а також акти, спрямовані на залякування законних комерційних підприємств та тиск на уряд Великої Британії".

"Діяльність цієї групи включає численні гучні випадки проникнення на об’єкти оборонної інфраструктури та британські військові об’єкти, що спричинили збитки на мільйони доларів у вигляді пошкодження військової техніки", – наголосило відомство США.

Наголошується, що внаслідок такого рішення, "все майно та майнові права" організації "або підлягає блокуванню, яке знаходиться на території Сполучених Штатів або перебуває у володінні чи під контролем громадян США, блокується".

У Британії Palestine Action заборонили у липні 2025 року після серії акцій проти пов’язаних з Ізраїлем оборонних компаній у Британії, яким блокували вхід або обливали його червоною фарбою.

Найвідомішою витівкою стало пошкодження літаків на авіабазі Королівських повітряних сил Британії – що стало ключовим тригером для заборони.

Нещодавно у Британії ув’язнили чотирьох пропалестинських активістів з групи Palestine Action за напад у 2024 році на завод ізраїльської оборонної компанії.