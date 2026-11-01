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У Швейцарії протести переросли в сутички з поліцією

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Новини — Неділя, 1 листопада 2026, 13:55 — Уляна Кричковська-Богданова

Увечері в суботу, 31 жовтня, кілька сотень людей вийшли на несанкціоновані акції протесту в Цюриху та Базелі під гаслом "On en a marre – en Suisse aussi" ("Нам уже набридло – у Швейцарії теж").

Про це пише Swissinfo, передає "Європейська правда". 

У Цюриху близько 22:30 сотні людей зібралися в центрі міста. Частина учасників була в масках на Гелловін. Згодом натовп рушив до площі Гельветіяплац під звуки феєрверків і сигнальних ракет.

Зазначається, що на площі ситуація загострилася: учасники акції пошкодили навіс автобусної зупинки та підпалили барикаду зі сміттєвих баків, велосипедів та інших предметів. Поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі для розгону демонстрантів.

За даними муніципальної поліції, невеликі групи учасників підпалювали сміттєві баки в різних частинах міста. Також було підпалено автомобіль і пошкоджено вітрини кількох магазинів. 

Правоохоронці заявили, що демонстранти неодноразово кидали в них феєрверки, пляшки та каміння. Сутички тривали приблизно до 01:30 ночі.

Поліція також повідомила про напад на патруль, який прибув на виклик щодо надання медичної допомоги. Автомобіль правоохоронців пошкодили, а самі поліцейські були змушені відступити, так і не надавши допомоги підлітку, який дістав серйозні травми ніг унаслідок ДТП.

У Базелі близько 21:00 у центрі міста зібралися приблизно 150 людей. Після кількох виступів учасники пройшли мостом Міттлере-Райнбрюке до історичного центру, а потім рушили в напрямку району Санкт-Йоганн. 

Там частина демонстрантів підпалила барикади зі сміттєвих баків і металевих огорож, після чого втрутилася поліція.

Того ж дня у Парижі, Марселі та інших містах Франції відбулися масові протести проти зростання вартості життя, соціальної нерівності та погіршення якості державних послуг. 

Пізно ввечері 31 жовтня у німецькому Франкфурті невідомі в масках розграбували щонайменше два магазини після того, як десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці найбільших міст Німеччини, вимагаючи кращої освіти та зниження вартості життя. 

Також писали, що у столиці Португалії Лісабоні поліція розігнала наметове містечко на площі Россіо, яке облаштували учасники масового протесту проти законопроєкту про оренду житла.  

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Швейцарія Протести інциденти
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