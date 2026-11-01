У Швейцарії протести переросли в сутички з поліцією

Увечері в суботу, 31 жовтня, кілька сотень людей вийшли на несанкціоновані акції протесту в Цюриху та Базелі під гаслом "On en a marre – en Suisse aussi" ("Нам уже набридло – у Швейцарії теж").

Про це пише Swissinfo, передає "Європейська правда".

У Цюриху близько 22:30 сотні людей зібралися в центрі міста. Частина учасників була в масках на Гелловін. Згодом натовп рушив до площі Гельветіяплац під звуки феєрверків і сигнальних ракет.

Зазначається, що на площі ситуація загострилася: учасники акції пошкодили навіс автобусної зупинки та підпалили барикаду зі сміттєвих баків, велосипедів та інших предметів. Поліція застосувала водомети, сльозогінний газ і гумові кулі для розгону демонстрантів.

За даними муніципальної поліції, невеликі групи учасників підпалювали сміттєві баки в різних частинах міста. Також було підпалено автомобіль і пошкоджено вітрини кількох магазинів.

🇨🇭🔥🎃 FLASH – Une nuit de tensions se prépare à Zurich pour dénoncer le réarmement et les inégalités sociales. Des poubelles sont déjà en feu et des bouteilles en verre ont également été lancées sur les services d’urgence. (20 Minuten) https://t.co/rA0UOKIf1q – SuisseAlert (@SuisseAlert) October 31, 2026

Правоохоронці заявили, що демонстранти неодноразово кидали в них феєрверки, пляшки та каміння. Сутички тривали приблизно до 01:30 ночі.

Поліція також повідомила про напад на патруль, який прибув на виклик щодо надання медичної допомоги. Автомобіль правоохоронців пошкодили, а самі поліцейські були змушені відступити, так і не надавши допомоги підлітку, який дістав серйозні травми ніг унаслідок ДТП.

Zürich: Ausschreitungen in der Stadt. Unter dem Slogan «Wir haben es satt» und mit Verweis auf die Unruhen in Europa randalieren zumeist vermummte Personen. Polizei setzt Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot ein, um Lage unter Kontrolle zu bringen. #GenZregelt #Schülerproteste https://t.co/tcxS7nbZi8 – LIVE1 (@LIVE1TV) November 1, 2026

У Базелі близько 21:00 у центрі міста зібралися приблизно 150 людей. Після кількох виступів учасники пройшли мостом Міттлере-Райнбрюке до історичного центру, а потім рушили в напрямку району Санкт-Йоганн.

Там частина демонстрантів підпалила барикади зі сміттєвих баків і металевих огорож, після чого втрутилася поліція.

Того ж дня у Парижі, Марселі та інших містах Франції відбулися масові протести проти зростання вартості життя, соціальної нерівності та погіршення якості державних послуг.

Пізно ввечері 31 жовтня у німецькому Франкфурті невідомі в масках розграбували щонайменше два магазини після того, як десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці найбільших міст Німеччини, вимагаючи кращої освіти та зниження вартості життя.

Також писали, що у столиці Португалії Лісабоні поліція розігнала наметове містечко на площі Россіо, яке облаштували учасники масового протесту проти законопроєкту про оренду житла.