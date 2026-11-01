В Швейцарии протесты переросли в столкновения с полицией

Вечером в субботу, 31 октября, несколько сотен человек вышли на несанкционированные акции протеста в Цюрихе и Базеле под лозунгом "On en a marre – en Suisse aussi" ("Нам уже надоело – в Швейцарии тоже").

Об этом пишет Swissinfo, передает "Европейская правда".

В Цюрихе около 22:30 сотни людей собрались в центре города. Часть участников была в масках на Хэллоуин. Впоследствии толпа двинулась к площади Гельветияплац под звуки фейерверков и сигнальных ракет.

Отмечается, что на площади ситуация обострилась: участники акции повредили навес автобусной остановки и подожгли баррикаду из мусорных баков, велосипедов и других предметов. Полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов.

По данным муниципальной полиции, небольшие группы участников поджигали мусорные баки в разных частях города. Также был подожжен автомобиль и повреждены витрины нескольких магазинов.

Правоохранители заявили, что демонстранты неоднократно бросали в них фейерверки, бутылки и камни. Столкновения продолжались примерно до 01:30 ночи.

Полиция также сообщила о нападении на патруль, прибывший по вызову для оказания медицинской помощи. Автомобиль правоохранителей был повреждён, а сами полицейские были вынуждены отступить, так и не оказав помощи подростку, получившему серьёзные травмы ног в результате ДТП.

Zürich: Ausschreitungen in der Stadt. Unter dem Slogan «Wir haben es satt» und mit Verweis auf die Unruhen in Europa randalieren zumeist vermummte Personen. Polizei setzt Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot ein, um Lage unter Kontrolle zu bringen. #GenZregelt #Schülerproteste https://t.co/tcxS7nbZi8 – LIVE1 (@LIVE1TV) November 1, 2026

В Базеле около 21:00 в центре города собралось примерно 150 человек. После нескольких выступлений участники прошли по мосту Миттлере-Райнбрюке к историческому центру, а затем двинулись в направлении района Санкт-Йоханн.

Там часть демонстрантов подожгла баррикады из мусорных баков и металлических ограждений, после чего вмешалась полиция.

В тот же день в Париже, Марселе и других городах Франции прошли массовые протесты против роста стоимости жизни, социального неравенства и ухудшения качества государственных услуг.

Поздно вечером 31 октября в немецком Франкфурте неизвестные в масках разграбили как минимум два магазина после того, как десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы крупнейших городов Германии, требуя лучшего образования и снижения стоимости жизни.

Также сообщалось, что в столице Португалии Лиссабоне полиция разогнала палаточный городок на площади Россио, который разбили участники массового протеста против законопроекта об аренде жилья.