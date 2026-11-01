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В Швейцарии протесты переросли в столкновения с полицией

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Новости — Воскресенье, 1 ноября 2026, 13:55 — Уляна Кричковская-Богданова

Вечером в субботу, 31 октября, несколько сотен человек вышли на несанкционированные акции протеста в Цюрихе и Базеле под лозунгом "On en a marre – en Suisse aussi" ("Нам уже надоело – в Швейцарии тоже").

Об этом пишет Swissinfo, передает "Европейская правда".

В Цюрихе около 22:30 сотни людей собрались в центре города. Часть участников была в масках на Хэллоуин. Впоследствии толпа двинулась к площади Гельветияплац под звуки фейерверков и сигнальных ракет.

Отмечается, что на площади ситуация обострилась: участники акции повредили навес автобусной остановки и подожгли баррикаду из мусорных баков, велосипедов и других предметов. Полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов.

По данным муниципальной полиции, небольшие группы участников поджигали мусорные баки в разных частях города. Также был подожжен автомобиль и повреждены витрины нескольких магазинов.

Правоохранители заявили, что демонстранты неоднократно бросали в них фейерверки, бутылки и камни. Столкновения продолжались примерно до 01:30 ночи.

Полиция также сообщила о нападении на патруль, прибывший по вызову для оказания медицинской помощи. Автомобиль правоохранителей был повреждён, а сами полицейские были вынуждены отступить, так и не оказав помощи подростку, получившему серьёзные травмы ног в результате ДТП.

В Базеле около 21:00 в центре города собралось примерно 150 человек. После нескольких выступлений участники прошли по мосту Миттлере-Райнбрюке к историческому центру, а затем двинулись в направлении района Санкт-Йоханн.

Там часть демонстрантов подожгла баррикады из мусорных баков и металлических ограждений, после чего вмешалась полиция.

В тот же день в Париже, Марселе и других городах Франции прошли массовые протесты против роста стоимости жизни, социального неравенства и ухудшения качества государственных услуг.

Поздно вечером 31 октября в немецком Франкфурте неизвестные в масках разграбили как минимум два магазина после того, как десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы крупнейших городов Германии, требуя лучшего образования и снижения стоимости жизни.

Также сообщалось, что в столице Португалии Лиссабоне полиция разогнала палаточный городок на площади Россио, который разбили участники массового протеста против законопроекта об аренде жилья.

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