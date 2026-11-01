У Франції сотні тисяч людей вийшли на протести: поліція затримала понад 500 людей

У суботу, 31 жовтня, у Парижі, Марселі та інших містах Франції відбулися масові протести проти зростання вартості життя, соціальної нерівності та погіршення якості державних послуг.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані влади, передає "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що близько 150 запланованих демонстрацій по всій країні пройшли мирно, але поліція зіткнулася з "надзвичайним" рівнем насильства з боку деяких учасників заворушень після завершення мітингів.

Фото: The Guardian

За його словами, в Парижі один співробітник спецпідрозділу поліції отримав поранення від коктейлю Молотова, і він назвав цей інцидент "замахом на вбивство".

За даними Міністерства внутрішніх справ, у мітингах по всій країні взяли участь близько 320 тисяч людей. Зазначається, що ввечері 31 жовтня правоохоронці затримали 565 осіб по всій країні.

Студенти-протестувальники пообіцяли влаштувати нові блокади шкіл та університетів у вівторок і четвер, 3 та 5 листопада відповідно.

Фото: The Guardian

Протести також відбулися в інших частинах Європи. Зокрема пізно ввечері 31 жовтня у німецькому Франкфурті невідомі в масках розграбували щонайменше два магазини після того, як десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці найбільших міст Німеччини, вимагаючи кращої освіти та зниження вартості життя.

Також писали, що у столиці Португалії Лісабоні поліція розігнала наметове містечко на площі Россіо, яке облаштували учасники масового протесту проти законопроєкту про оренду житла.