Американский президент Дональд Трамп заявил, что война в Украине не затрагивает США, зато Вашингтон "хорошо зарабатывает", продавая вооружение для нужд украинских военных.

Об этом он сказал в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

На слова журналистки о том, что украинская сторона обеспокоена встречами президента США с правителем РФ Владимиром Путиным, в частности тем, что они могут принять решение о завершении войны без её участия, Трамп ответил: "Я бы этого не сделал".

После этого он добавил, что президент Украины и глава Кремля "ненавидят друг друга".

"Послушайте, им нужно найти общий язык. Эти двое ненавидят друг друга, но им нужно найти общий язык. Поэтому я лажу с обоими – это очень разные люди", – сказал Трамп.

Президент США заявил, что российско-украинская война – это "позор" и "печально", однако она не влияет на Соединённые Штаты. Зато, по словам Трампа, Вашингтон получает "полную цену", продавая американское вооружение союзникам, которые передают его Украине.

"На самом деле, можно сказать, что мы получаем полную цену. Мы не предоставляем скидок. Так что можно сказать, что мы на этом хорошо зарабатываем", – отметил глава Белого дома, добавив, что "не хочет этого".

Трамп также сказал, что украинцы "прекрасно воюют", используя американское оружие.

"Они воюют, потому что кто-то должен использовать это оборудование. У нас лучшее оборудование в мире. Кто-то должен им пользоваться", – заявил он.

Отметим, что президент США Дональд Трамп в четверг провел встречу с лидером России Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Шэньчжэне, которая длилась около 40 минут.

Позже в четверг Трамп и Путин примут участие в трехсторонней встрече с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига выразил надежду, что на встрече Трампа, Путина и Си Вашингтон и Пекин используют своё влияние, чтобы добиться прекращения войны.