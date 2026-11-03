Трамп назвав Гренландію найбільшим подарунком, який Європа коли-небудь робила США

Президент США Дональд Трамп назвав Гренландію найбільшим подарунком, який коли-небудь отримували Сполучені Штати.

Про це він заявив у вівторок під час телефонної розмови з Fox News, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Трамп виступив під час ефіру, присвяченого проміжним виборам у вівторок.

"Пам’ятайте, [Європа] щойно подарувала Сполученим Штатам найбільший подарунок, який ми коли-небудь отримували. Ви знаєте, що це було? Гренландія. Ми щойно отримали Гренландію, ви це знаєте, правда?" – сказав він.

Хтось інший із учасників розмови швидко пояснив, що Трамп мав на увазі "військову угоду".

До вересня Трамп неодноразово наполягав на тому, щоб США взяли під контроль цей великий, багатий на корисні копалини острів, який є автономною територією в складі Королівства Данії, посилаючись на міркування національної безпеки.

У середині жовтня Трамп заявив, що у "нашій" Гренландії готуються розпочати масштабні розвідки нафти, газу та корисних копалин.

Заява Трампа пролунала через понад чотири тижні після того, як США, Гренландія та Данія підписали нову угоду про безпеку з метою посилення американської військової та безпекової присутності на острові.