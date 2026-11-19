В четверг датский парламент (Фолькетинг) одобрил соглашение о безопасности и обороне между Данией, Гренландией и США, заключенное в сентябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV 2.

109 депутатов 179-местного парламента проголосовали "за" ратификацию соглашения о безопасности в отношении Гренландии. Ни один из депутатов не проголосовал "против".

Документ предусматривает создание двух американских военных баз вблизи Нарсарсуака в Южной Гренландии и в Местерсвиге на востоке острова.

В начале ноября соглашение ратифицировал парламент Гренландии. Документ не требует утверждения Конгрессом США.

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 22 сентября подписали соглашение о безопасности арктического острова после нескольких месяцев споров о его будущем.

В этом месяце президент США Дональд Трамп назвал Гренландию самым большим подарком, который когда-либо получали Соединённые Штаты.