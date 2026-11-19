Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа "ни в коем случае не должна соглашаться" на требования России относительно безопасности Европы.

Заявление Фредериксен приводит пресс-служба датского правительства, сообщает "Европейская правда".

Как отметила глава правительства Дании, требования хозяина Кремля Владимира Путина "касаются гораздо большего, чем только Украина".

"Речь идет о европейской безопасности на российских условиях. Мы никогда не должны с этим соглашаться. Поэтому мы должны обеспечить Украине как можно более сильную позицию – как на фронте, так и за столом переговоров", – подчеркнула она.

В этом контексте Фредериксен подчеркнула необходимость усиливать воздушную оборону Украины, чтобы она могла противостоять жестоким российским атакам.

"Россия терроризирует украинское население и целенаправленно наносит удары по системам отопления, водоснабжения и электроснабжения. Украина нуждается в нас, европейцах, чтобы пережить зиму", – добавила Фредериксен.

Напомним, издание The New York Times сообщало о том, что Россия во время переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отодвинуло свои войска к позициям, которые Альянс занимал в 1997 году.

В свою очередь глава МИД Германии Йоханн Вадефуль считает излишними переговоры о новой архитектуре безопасности в Европе.