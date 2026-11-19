Греция обвинила Турцию в нарушении её воздушного пространства над Эгейским морем истребителями и беспилотниками.

Об этом пишет Turkish Minute, сообщает "Европейская правда".

По данным реестра Генерального штаба национальной обороны Греции, в инциденте участвовали четыре истребителя F-16 и шесть беспилотников, причем два самолета были вооружены.

В реестре за 17 ноября указаны 17 вероятных нарушений воздушного пространства, 10 нарушений правил воздушного движения и одно воздушное столкновение, охватывающие северо-восточную, центральную и юго-восточную части Эгейского моря.

Греческие военные заявили, что самолеты были идентифицированы и перехвачены в соответствии с международными правилами.

Как сообщают греческие СМИ, перехват истребителей произошел между Лесбосом и Хиосом – двумя греческими островами у западного побережья Турции.

Турецкий беспилотник "Байрактар" также в течение нескольких часов неоднократно кружил над морем между островами Тасос, Самофракия и Лемнос в северной части Эгейского моря, после чего направился на юг в сторону Турции, свидетельствуют данные отслеживания полётов.

Эти обвинения связаны с двумя спорами между Афинами и Анкарой: относительно границ греческого воздушного пространства и правил, регулирующих военные полеты через Афинский регион информации о полетах.

Греция требует от гражданских и военных самолетов подавать планы полета перед входом в Афинский регион, ссылаясь на авиационную безопасность. Турция утверждает, что военные самолеты, летающие в международном воздушном пространстве, не обязаны подавать такие планы.

Греция также заявляет о своём суверенитете над воздушным пространством, простирающимся на 10 морских миль от её побережья, хотя её территориальные воды в Эгейском море простираются на шесть морских миль.

Анкара признает греческое воздушное пространство в пределах шести морских миль и считает дополнительную полосу шириной в четыре морские мили международным воздушным пространством, тогда как Афины отстаивают законность своей 10-мильной границы.

Напомним, ранее Турция опубликовала сообщение об исследованиях морского дна для прокладки газопровода на оккупированную территорию Северного Кипра, вопреки критике со стороны ЕС и Республики Кипр.

Также Турция подняла вопрос о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря.