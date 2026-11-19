В Польше задержали двух украинцев по делу о надписях "Слава УПА" на трех памятниках в Познани.

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на данные прокуратуры, передает "Европейская правда".

Прокуратура подтверждает, что двое украинцев действовали в интересах российской разведки.

Как отмечается, следователи установили, что ответственным за граффити является Дмитрий Й. Как сообщается, за это мужчина должен был получить 1000 злотых.

Прокуратура расценивает его действия как акт саботажа и действие, совершенное по заказу российской разведки. Сами граффити были признаны публичным подстрекательством к ненависти между польским и украинским народами.

По данным прокуроров, другой мужчина – Никита С. – якобы убедил другого задержанного нанести граффити, за что ему также предъявлено обвинение.

Прокуратура заявила, что мужчина действовал по заказу российской разведки. Также отмечается, что он должен был получить за это $500.

Обоих украинцев задержали в Познани. Суд отклонил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде предварительного заключения. Мужчины находятся под надзором полиции, им запрещено выезжать за пределы страны. Им также запрещено контактировать друг с другом.

Как сообщалось, надпись "Слава УПА" 14 ноября обнаружили не только на памятнике Героям гетто в Варшаве, но и на памятнике солдату 1-й армии Войск Польских на площади Политических заключённых сталинизма в районе Муранув.

Посольство Украины в Польше считает, что появление надписи "Слава УПА" на памятнике Героям Варшавского гетто является проявлением гибридной войны России.