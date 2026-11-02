Вибори у Болгарії: проукраїнський Гюров визнав поразку, але здивувався такому відриву

Проукраїнський та прозахідний кандидат на посаду президента Болгарії Андрей Гюров, який програв виконувачці обов’язків глави держави Іліяні Йотовій у другому турі виборів, визнав свою поразку.

Про це він заявив на пресконференції після оголошення перших результатів виборів, повідомляє БНТ, пише "Європейська правда".

Гюров, який здобув 39,38% голосів у другому турі президентських виборів, подякував виборцям за отриману підтримку та привітав суперницю з перемогою. При цьому він не приховував свого здивування відривом між кандидатами, який становить понад 18 відсоткових пунктів.

"Ми не очікували такої різниці. Вважаю, що для всіх, хто нас підтримав, це викликає розчарування, але найкраще ще попереду, і ми створили хорошу платформу, на якій можна будувати далі", – заявив Гюров.

Він також не відповів, чи має амбіції щодо створення нового політичного проєкту.

"Ми готові показати, що кампанія закінчується, але відповідальність не закінчується. Ми маємо вимагати відповідальності від держави, вона має працювати на благо болгарських громадян, а не на власну користь", – зауважив кандидат.

За результатами підрахунку 99,66% голосів у другому турі президентських виборів у Болгарії 1 листопада з результатом 57,66% перемогла Іліяна Йотова, виконувачка обов’язків глави держави та соратниця чинного прем’єр-міністра Румена Радева.

Колишній глава уряду Андрей Гюров, якого перед виборами підтримала опозиція, отримав 39,38% голосів.

Зазначимо, Йотова є прямою послідовницею політичного бачення та управління чинного прем’єр-міністра Румена Радева. Вона була його віцепрезиденткою ще з першого терміну у 2017 році.

Після її перемоги, як писала "ЄвроПравда", можна очікувати повного контролю виконавчої та законодавчої гілок влади в Болгарії силами прем'єра.