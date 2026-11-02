Выборы в Болгарии: проукраинский Гюров признал поражение, но удивился такому отрыву

Проукраинский и прозападный кандидат на пост президента Болгарии Андрей Гюров, уступивший исполняющей обязанности главы государства Илияне Йотовой во втором туре выборов, признал своё поражение.

Об этом он заявил на пресс-конференции после объявления первых результатов выборов, сообщает БНТ, пишет "Европейская правда".

Гюров, набравший 39,38% голосов во втором туре президентских выборов, поблагодарил избирателей за оказанную поддержку и поздравил соперницу с победой. При этом он не скрывал своего удивления разрывом между кандидатами, который составляет более 18 процентных пунктов.

"Мы не ожидали такой разницы. Считаю, что для всех, кто нас поддержал, это вызывает разочарование, но лучшее ещё впереди, и мы создали хорошую платформу, на которой можно строить дальше", – заявил Гюров.

Он также не ответил, есть ли у него амбиции по созданию нового политического проекта.

"Мы готовы показать, что кампания заканчивается, но ответственность не заканчивается. Мы должны требовать ответственности от государства, оно должно работать на благо болгарских граждан, а не в собственных интересах", – отметил кандидат.

По результатам подсчёта 99,66% голосов во втором туре президентских выборов в Болгарии 1 ноября с результатом 57,66% победила Илияна Йотова, исполняющая обязанности главы государства и соратница действующего премьер-министра Румена Радева.

Бывший глава правительства Андрей Гюров, которого перед выборами поддержала оппозиция, набрал 39,38% голосов.

Отметим, что Йотова является прямой последовательницей политического видения и стиля управления действующего премьер-министра Румена Радева. Она была его вице-президентом еще с первого срока в 2017 году.

После ее победы, как писала "ЕвроПравда", можно ожидать полного контроля над исполнительной и законодательной ветвями власти в Болгарии со стороны премьера.