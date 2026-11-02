Трамп визнав, що республіканці можуть програти вибори, і заявив, що ветуватиме законопроєкти

Президент США Дональд Трамп заявив, що, можливо, йому доведеться стати "містером Вето", якщо демократи здобудуть більшість на проміжних виборах у вівторок, 3 листопада.

Про це пише Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Ці слова стали рідкісним визнанням з боку Трампа того, що його партія може програти проміжні вибори.

"Вони надсилають законопроєкти, а ви накладаєте вето. Зрештою, після місяця-двох, коли всі законопроєкти будуть ветовані – а це, як ви розумієте, просто марна трата часу – вони прийдуть до вас і укладуть угоду", – сказав Трамп.

Президент США, як зазначає видання, безперервно веде передвиборчу кампанію, відвідуючи штати, які традиційно були оплотами Республіканської партії, але де партія постає перед більшими труднощами на тлі занепокоєння виборців високою вартістю життя та війною в Ірані.

Більшість опитувань показують, що демократи мають хороші шанси здобути три місця в Палаті представників, необхідні для отримання контролю над цією палатою, і вони дедалі впевненіше розраховують на перемогу в Сенаті, де в семи виборчих округах результати опитувань показують незначну різницю.

Республіканські стратеги стверджують, що їхні внутрішні дані малюють більш конкурентну картину в Сенаті, де багато ключових перегонів досі залишаються невизначеними або цілком досяжними. У своїх промовах Трамп дотримується своєї риторики про те, що країна має "найкращу економіку в історії" і що опитування не відображають голоси республіканців правильно.

Раніше повідомляли, що європейські країни-члени НАТО готуються до того, що потенційна поразка республіканців на проміжних виборів до Конгресу США може спонукати американського президента Дональда Трампа різко посилити свої нападки на Альянс.

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