Трамп признал, что республиканцы могут проиграть выборы, и заявил, что станет "мистером Вето"

Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, ему придется стать "мистером Вето", если демократы получат большинство на промежуточных выборах во вторник, 3 ноября.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Эти слова стали редким признанием со стороны Трампа того, что его партия может проиграть промежуточные выборы.

"Они присылают законопроекты, а вы накладываете вето. В конце концов, через месяц-два, когда все законопроекты будут ветированы – а это, как вы понимаете, просто пустая трата времени – они придут к вам и заключат соглашение", – сказал Трамп.

Президент США, как отмечает издание, непрерывно ведет предвыборную кампанию, посещая штаты, которые традиционно были оплотами Республиканской партии, но где партия сталкивается с большими трудностями на фоне обеспокоенности избирателей высокой стоимостью жизни и войной в Иране.

Большинство опросов показывают, что у демократов есть хорошие шансы завоевать три места в Палате представителей, необходимые для получения контроля над этой палатой, и они всё увереннее рассчитывают на победу в Сенате, где в семи избирательных округах результаты опросов показывают незначительную разницу.

Республиканские стратеги утверждают, что их внутренние данные рисуют более конкурентную картину в Сенате, где многие ключевые гонки до сих пор остаются неопределенными или вполне достижимыми. В своих выступлениях Трамп придерживается своей риторики о том, что страна имеет "лучшую экономику в истории" и что опросы не отражают голоса республиканцев правильно.

Ранее сообщалось, что европейские страны-члены НАТО готовятся к тому, что потенциальное поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США может побудить американского президента Дональда Трампа резко усилить свои нападки на Альянс.

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