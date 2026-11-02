ЗМІ: у НАТО очікують посилення нападок Трампа після проміжних виборів

Європейські країни-члени НАТО готуються до того, що потенційна поразка республіканців на проміжних виборів до Конгресу США може спонукати американського президента Дональда Трампа різко посилити свої нападки на Альянс.

Про це Politico повідомили п’ятеро дипломатів НАТО, передає "Європейська правда".

У НАТО занепокоєні тим, що якщо Конгрес з демократичною більшістю обмежить повноваження Трампа у внутрішній політиці, американський президент може спробувати закріпити свою спадщину у сфері зовнішньої політики, де він має більшу свободу дій. За словами трьох дипломатів, це може означати виведення з Європи ще тисяч військових США.

"Зазвичай президенти, що втратили політичний вплив, поводяться у зовнішній політиці з поєднанням розчарування та авантюризму", – зазначив один із європейських посадовців у сфері оборони, додавши, що нападки на НАТО "здаються невід’ємною частиною світогляду Трампа".

"Він може бути дуже розлючений. Якщо так, він буде дуже жорстким", – зазначив один із дипломатів НАТО.

Помічниця прессекретаря Білого дому Олівія Вельс заявила виданню Politico, що "президент Трамп зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший". Однак, за її словами, він "залишається твердо переконаним, що наші союзники по НАТО мали б підтримати Сполучені Штати" у війні з Іраном.

В основі занепокоєння союзників лежить майбутній перегляд чисельності американських військ у Європі, який має бути готовим до грудня. Якщо переобраний Конгрес завадить Трампу ухвалювати закони з питань внутрішньої політики, він може спробувати значно розширити масштаби виведення військ, щоб мобілізувати свою базу прихильників руху MAGA, зазначили троє дипломатів.

Трамп також може вдатися до скорочення внесків США до фондів Альянсу, обмежити підтримувану НАТО програму закупівлі озброєння PURL для України, а також ще більше поглибити зв’язки з Росією, додали джерела.

Інші союзники більш скептично ставляться до того, що Трамп завдасть удару по НАТО.

"Ми постійно чуємо спекуляції про те, що Трамп вийде з НАТО; поки що цього не сталося", – заявив міністр оборони Чорногорії Драган Крапович.

"Але щоб робити припущення з високою ймовірністю успіху, потрібен об’єкт дослідження, який приймає раціональні рішення. Не думаю, що ми маємо такого з нинішнім президентом США", – зазначив шостий дипломат НАТО.

Суттєва поразка республіканців на виборах до Конгресу також може спричинити серйозні зміни в Пентагоні, що матиме ланцюговий ефект для будь-яких планів, які зараз розробляються в цьому відомстві.

Міністр оборони Піт Гегсет став вкрай непопулярною фігурою в Конгресі через свою відмову регулярно інформувати законодавців про бюджети та операції.

Ця непопулярність породила припущення, що Гегсет може піти у відставку після нищівної поразки республіканців на виборах, частково тому, що Конгрес під керівництвом демократів розпочне розслідування проти нього. Цей процес може паралізувати діяльність глави Пентагону та його команди і поставити адміністрацію у незручне становище.

Якщо Гегсет дійсно піде у відставку, у Міноборони США настане перехідний період, що може відтермінувати будь-які рішення щодо виведення американських військ з Європи на кілька тижнів або місяців.

Нагадаємо, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. На них переоберуть третину Сенату та весь склад Палати представників.

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