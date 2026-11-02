Фінляндія і США уклали угоду про обмін військовими та співпрацю у сфері оборони

США та Фінляндія уклали дві рамкові угоди щодо обміну та діяльності офіцерів зв’язку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на міністерство оборони Фінляндії.

Ці угоди дозволяють фінським офіцерам служити у Збройних силах США, а офіцерам США – у Збройних силах Фінляндії.

"Сполучені Штати є важливим і близьким союзником і стратегічним партнером Фінляндії. І завдяки співпраці з ними в галузі оборони ми покращуємо обороноздатність Фінляндії. Завдяки обміну та діяльності офіцерів зв'язку ми зміцнюємо відносини та військову співпрацю між нашими країнами, а також розвиваємо взаємну оперативну сумісність", – сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Угоди, які будуть підписані зараз, замінять усі угоди щодо конкретних місій, підписані раніше.

Наразі шість фінських військовослужбовців служать у командній структурі та силах Збройних сил США.

Нагадаємо, Норвегія та Фінляндія стануть країнами-лідерами Талліннського механізму в першому півріччі 2027 року, щоб забезпечити безперервність та подальше зміцнення скоординованої цивільної кіберпідтримки України.

Раніше йшлося про те, що Фінляндія планує витратити близько 100 мільйонів євро на закупівлю одного мільйона протипіхотних мін вітчизняного виробництва.