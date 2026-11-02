Финляндия и США заключили соглашение об обмене военными и сотрудничестве в сфере обороны

США и Финляндия заключили два рамочных соглашения об обмене и деятельности офицеров связи.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на министерство обороны Финляндии.

Эти соглашения позволяют финским офицерам служить в Вооруженных силах США, а офицерам США – в Вооруженных силах Финляндии.

"Соединенные Штаты являются важным и близким союзником и стратегическим партнером Финляндии. И благодаря сотрудничеству с ними в области обороны мы повышаем обороноспособность Финляндии. Благодаря обмену и деятельности офицеров связи мы укрепляем отношения и военное сотрудничество между нашими странами, а также развиваем взаимную оперативную совместимость", – сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Соглашения, которые будут подписаны сейчас, заменят все соглашения о конкретных миссиях, подписанные ранее.

В настоящее время шесть финских военнослужащих служат в командной структуре и Вооруженных силах США.

Напомним, Норвегия и Финляндия станут странами-лидерами Таллиннского механизма в первом полугодии 2027 года, чтобы обеспечить непрерывность и дальнейшее укрепление скоординированной гражданской киберподдержки Украины.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует потратить около 100 миллионов евро на закупку одного миллиона противопехотных мин отечественного производства.