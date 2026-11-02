Норвегія та Фінляндія у 2027 очолять Талліннський механізм для посилення кібербезпеки України

Норвегія та Фінляндія стануть країнами-лідерами Талліннського механізму в першому півріччі 2027 року, щоб забезпечити безперервність та подальше зміцнення скоординованої цивільної кіберпідтримки України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті міністерства закордонних справ Італії – країни, яка зараз очолює Талліннський механізм.

Наступні країни, які очолять платформу для підтримки України, назвали на засіданні держав-учасниць у Римі.

Запущений у 2023 році, Талліннський механізм став провідною міжнародною платформою для координації цивільної кіберпідтримки України, зазначають в італійському МЗС.

Він об’єднує держави-учасниці, спостерігачів, донорів та технічних експертів з метою надання своєчасної допомоги, що відповідає найнагальнішим потребам України у сфері цивільної кібер– та цифрової стійкості.

У 2026 році на фінансування конкретних проєктів у рамках Талліннського механізму були виділені додаткові 32,4 млн євро.

Цього року Іспанія стала 15-ою державою-членом, а Японію – новим спостерігачем.

Талліннський механізм запустили 20 грудня 2023 року Естонія та ще 9 держав. У липні 2025 року до ініціативи доєдналася Норвегія, яка стала 12-ою учасницею.