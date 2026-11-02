Вибори президента Болгарії: пораховано всі голоси, Йотова перемогла з 57,57%

У Болгарії завершився підрахунок голосів другого туру президентських виборів – остаточні результати засвідчили перемогу Іліяни Йотової, яка до цього виконувала обов’язки глави держави та є соратницею чинного прем’єр-міністра Румена Радева.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії Болгарії, повідомляє "Європейська правда".

За результатами обробки 100% виборчих бюлетенів Йотова здобула перемогу у другому турі президентських виборів, набравши 57,57%, Її опонент – прозахідний ексглава уряду Андрей Гюров – отримав 39,48% голосів.

За варіант "я нікого не підтримую" проголосували 2,9% болгар.

Гюров, якого перед виборами підтримала опозиція, визнав свою поразку, але не приховував здивування відривом між кандидатами, який становить понад 18 відсоткових пунктів.

Зазначимо, що переможниця виборів Іліяна Йотова є прямою послідовницею політичного бачення та управління чинного прем’єр-міністра Румена Радева. Вона була його віцепрезиденткою ще з першого терміну у 2017 році.

Після її перемоги, як писала "ЄвроПравда", можна очікувати повного контролю виконавчої та законодавчої гілок влади в Болгарії силами прем'єра.