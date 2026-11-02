Президентские выборы в Болгарии: подсчитаны все голоса, Йотова победила, набрав 57,57%

В Болгарии завершился подсчет голосов второго тура президентских выборов – окончательные результаты показали победу Илияны Йотовой, которая до этого исполняла обязанности главы государства и является соратницей действующего премьер-министра Румена Радева.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Болгарии, сообщает "Европейская правда".

По результатам обработки 100% избирательных бюллетеней Йотова одержала победу во втором туре президентских выборов, набрав 57,57%. Ее оппонент – прозападный экс-глава правительства Андрей Гюров – получил 39,48% голосов.

За вариант "Я никого не поддерживаю" проголосовали 2,9% болгар.

Гюров, которого перед выборами поддержала оппозиция, признал своё поражение, но не скрывал удивления разрывом между кандидатами, который составляет более 18 процентных пунктов.

Отметим, что победительница выборов Илияна Йотова является прямой последовательницей политического видения и стиля управления действующего премьер-министра Румена Радева. Она была его вице-президентом еще с первого срока в 2017 году.

После её победы, как писала "ЕвроПравда", можно ожидать полного контроля над исполнительной и законодательной ветвями власти в Болгарии со стороны премьера.