Словаччина долучається до Коаліції з повернення викрадених РФ українських дітей

Словаччина приєднується до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Про це повідомив у соцмережах державний секретар МЗС Словаччини Марек Ешток, передає "Європейська правда".

Ешток розповів, що у цей день зустрівся з послами України та Канади, щоб офіційно вручити дипломатичну ноту про приєднання Словаччини до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

"Приєднавшись до Коаліції, Словаччина робить свій внесок у міжнародні зусилля, спрямовані на забезпечення безпечного повернення українських дітей, яких під час війни було незаконно депортовано або примусово переміщено", – зазначив він.

Держсекретар Словаччини наголосив, що підтримка його країною українських дітей виходить за межі цієї ініціативи.

"Словаччина допомогла відремонтувати шкільні укриття в Україні, організувала перебування в Словаччині для дітей українських рятувальників та поліцейських, а також прийняла тисячі українських дітей до нашої системи освіти. Наша спільна мета – щоб ці діти безпечно возз’єдналися зі своїми родинами та повернулися додому", – додав Ешток.

Наприкінці вересня писали, що Норвегія збільшує фінансову підтримку гуманітарної діяльності щодо викрадених Росією українських дітей, цивільних осіб, позбавлених волі, та військовополонених, оголосивши про новий внесок у 25 млн крон.

28 вересня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо ще 10 осіб та 17 організацій, відповідальних за незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації та в межах тимчасово окупованих територій.