Словакия присоединяется к Коалиции за возвращение похищенных РФ украинских детей

Словакия присоединяется к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Об этом сообщил в социальных сетях государственный секретарь государственный секретарь МИД Словакии Марек Эшток, передает "Европейская правда".

Эшток рассказал, что в этот день встретился с послами Украины и Канады, чтобы официально вручить дипломатическую ноту о присоединении Словакии к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Присоединившись к Коалиции, Словакия вносит свой вклад в международные усилия, направленные на обеспечение безопасного возвращения украинских детей, которые во время войны были незаконно депортированы или принудительно перемещены", – отметил он.

Госсекретарь Словакии подчеркнул, что поддержка его страной украинских детей выходит за рамки этой инициативы.

"Словакия помогла отремонтировать школьные укрытия в Украине, организовала пребывание в Словакии для детей украинских спасателей и полицейских, а также приняла тысячи украинских детей в нашу систему образования. Наша общая цель – чтобы эти дети безопасно воссоединились со своими семьями и вернулись домой", – добавил Эшток.

В конце сентября сообщалось, что Норвегия увеличивает финансовую поддержку гуманитарной деятельности в отношении похищенных Россией украинских детей, гражданских лиц, лишенных свободы, и военнопленных, объявив о новом взносе в размере 25 млн крон.

28 сентября Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций в отношении ещё 10 лиц и 17 организаций, ответственных за незаконную депортацию и принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию и в пределах временно оккупированных территорий.