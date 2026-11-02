Біля Канарських островів загинули щонайменше семеро мігрантів

У понеділок, 2 листопада, щонайменше семеро мігрантів загинули біля іспанських Канарських островів; водночас понад три сотні людей врятували.

Про це повідомили морські рятувальні служби, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що берегова охорона врятувала 132 людини з човна, який перебував приблизно за 150 км від острова Лансароте. На його борту також виявили тіла двох загиблих мігрантів.

За інформацією влади, ще п’ятеро людей померли під час переправи, а їхні тіла змило в море.

Крім того, раніше цього ж дня рятувальні катери евакуювали ще 250 мігрантів біля узбережжя Лансароте та острова Ель-Єрро.

Президент Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що найгірші прогнози справджуються.

"Атлантичний маршрут знову забирає життя, цього разу біля узбережжя Лансароте. За кожним з них стоїть життя, історія та родина", – додав він.

Раніше два човни, які перевозили іноземців, затонули поблизу грецьких островів Лесбос та Самос, відомо про 12 загиблих, серед яких – немовля.

А у вересні біля берегів Греції врятували понад 50 мігрантів із затонулого човна, принаймні 25 осіб вважаються зниклими.