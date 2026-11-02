У Канарских островов погибли по меньшей мере семь мигрантов

В понедельник, 2 ноября, по меньшей мере семь мигрантов погибли у берегов испанских Канарских островов; при этом более трёхсот человек были спасены.

Об этом сообщили морские спасательные службы, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что береговая охрана спасла 132 человека с лодки, которая находилась примерно в 150 км от острова Лансароте. На её борту также обнаружили тела двух погибших мигрантов.

По информации властей, ещё пять человек погибли во время переправы, а их тела унесло в море.

Кроме того, ранее в тот же день спасательные катера эвакуировали ещё 250 мигрантов у побережья Лансароте и острова Эль-Йерро.

Президент Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что самые худшие прогнозы сбываются.

"Атлантический маршрут снова уносит жизни, на этот раз у побережья Лансароте. За каждым из них стоит жизнь, история и семья", – добавил он.

Ранее две лодки, перевозившие иностранцев, затонули вблизи греческих островов Лесбос и Самос; известно о 12 погибших, среди них – младенец.

А в сентябре у берегов Греции спасли более 50 мигрантов с затонувшей лодки; по меньшей мере 25 человек числятся пропавшими без вести.