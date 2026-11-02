Чеський суд виправдав підозрюваного у шпигунстві на користь Китаю

У понеділок Міський суд Праги виправдав громадянина Китаю, звинуваченого у шпигунстві на користь китайської розвідки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Ян Імін звинувачується у незаконній діяльності на користь іноземної держави; він є першою особою, проти якої в Чеській Республіці порушено кримінальну справу за цією статтею.

Державний прокурор Мартін Біли стверджує, що цей чоловік, будучи співробітником китайської розвідки, у 2022 році прибув до Чехії, де отримав акредитацію від Міністерства закордонних справ як іноземний журналіст китайської щоденної газети.

Згідно з обвинувальним актом, він використовував це прикриття для збору політичної та економічної інформації та аналізу сфери впливу відповідно до вказівок іноземної розвідки.

Однак на думку суду, дія, про яку йшлося, не була злочином. Вирок не є остаточним.

Обвинувачений Ян Імін заперечує висунуті проти нього звинувачення. На свій захист він, зокрема, стверджує, що займався звичайною журналістською діяльністю і що отримана ним інформація не могла становити загрози для безпеки Чеської Республіки.

Як повідомлялося, колишній очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Август Ганнінг, якого затримали за підозрою у шпигунстві та розкритті державних таємниць, ймовірно, контактував з китайським військовим посадовцем та передавав йому чутливу інформацію.

А британська Служба безпеки (MI5) звинуватила китайський науково-дослідний інститут у шпигунстві за британськими дослідженнями в галузі штучного інтелекту.