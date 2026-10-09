ЗМІ: ексочільник німецької розвідки міг передавати дані китайському генералу

Колишній очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Август Ганнінг, якого затримали за підозрою у шпигунстві та розкритті державних таємниць, ймовірно, контактував з китайським військовим посадовцем та передавав йому чутливу інформацію.

Про це стало відомо виданню Der Spiegel, пише "Європейська правда".

Колишній глава BND, якого заарештували за підозрою у передачі інформації з найвищим рівнем секретності іноземній розвідувальній службі, ймовірно, також надав конфіденційні дані китайському військовому посадовцю.

Ганнінга звинувачують у тому, що з 2010 по 2012 рік він отримав майже 2 000 внутрішніх документів через свого колишнього керівника апарату, 64-річного Манфреда Данкесрайтера. Як стверджується, частину з них він використав для підготовки аналітичного матеріалу для офіцера іноземної розвідувальної служби, якою, за повідомленнями ЗМІ, є Азербайджан.

Генеральна прокуратура Німеччини також заявила, що Ганнінг перебував у "тісному контакті" зі співробітником іншої іноземної розвідувальної служби та протягом кількох років надавав йому конфіденційну політичну інформацію, частково засновану на матеріалах відомства.

За даними Der Spiegel, цим співробітником був Ван Цзяньчжен – генерал-майор китайської армії у відставці, який також провів 23 роки на посаді військового дипломата в Німеччині, Австрії та Швейцарії.

Ван вперше був направлений до Східного Берліна в 1987–1990 роках, наприкінці існування соціалістичної Німецької Демократичної Республіки, і після возз’єднання Німеччини двічі повертався туди, востаннє – з 2009 по 2013 рік.

Зараз його вважають одним із найвпливовіших експертів Пекіна з питань Німеччини, і він продовжує працювати в Китайському інституті міжнародних стратегічних досліджень – державному аналітичному центрі під егідою китайських збройних сил.

Ван, судячи з усього, зустрічався з колишнім головою німецької розвідки на кількох конференціях. Вони також разом входили до складу ради консультантів німецько-китайського "екопарку" в Ціндао, що на сході Китаю.

Цього тижня генеральний прокурор Німеччини розпочав розслідування щодо колишнього президента BND Августа Ганнінга за підозрою у шпигунстві, розкритті державних таємниць та держзраді. Ще одному багаторічному співробітнику розвідувальної служби Манфреду Д. висунуто звинувачення у пособництві у спробі державної зради та пособництві у шпигунстві на шкоду Німеччині.

ЗМІ писали, що Ганнінг міг передавати таємні документи агенту з Азербайджану. Втім, Азербайджан спростував ці повідомлення.

Тим часом у Бундестазі закликали запровадити заборону для колишніх високопосадовців, що мали доступ до секретних даних, займатися лобістською та консультантською дільністю на тлі розслідування проти колишнього президента розвідувального відомства.