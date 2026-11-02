Чешский суд оправдал подозреваемого в шпионаже в пользу Китая

В понедельник Городской суд Праги оправдал гражданина Китая, обвиняемого в шпионаже в пользу китайской разведки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Ян Имин обвиняется в незаконной деятельности в интересах иностранного государства; он является первым человеком, в отношении которого в Чешской Республике возбуждено уголовное дело по этой статье.

Государственный прокурор Мартин Билы утверждает, что этот мужчина, будучи сотрудником китайской разведки, в 2022 году прибыл в Чехию, где получил аккредитацию от Министерства иностранных дел в качестве иностранного журналиста китайской ежедневной газеты.

Согласно обвинительному акту, он использовал это прикрытие для сбора политической и экономической информации и анализа сферы влияния в соответствии с указаниями иностранной разведки.

Однако, по мнению суда, действие, о котором шла речь, не являлось преступлением. Приговор не является окончательным.

Обвиняемый Ян Имин отрицает выдвинутые против него обвинения. В свою защиту он, в частности, утверждает, что занимался обычной журналистской деятельностью и что полученная им информация не могла представлять угрозы для безопасности Чешской Республики.

Как сообщалось, бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже и разглашении государственных тайн, вероятно, контактировал с китайским военным чиновником и передавал ему конфиденциальную информацию.

А британская Служба безопасности (MI5) обвинила китайский научно-исследовательский институт в шпионаже за британскими исследованиями в области искусственного интеллекта.