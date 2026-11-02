Мерц закликає Німеччину і Європу зберегти "цифровий суверенітет" в епоху ШІ

Німеччина та Європа повинні прискорити розробку власних можливостей у сфері штучного інтелекту, щоб захистити свій "цифровий суверенітет" в епоху, яка трансформується під впливом нових технологій.

Про це заявив у понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виступаючи на конференції зі штучного інтелекту в Берліні, Мерц зазначив, що країни ризикують втратити контроль на користь зовнішніх постачальників у міру того, як нові технології все глибше вкорінюються в економіку.

"Саме тому ми мусимо за будь-яку ціну уникнути повної залежності від третіх сторін у питаннях розробки та використання цієї технології", – сказав він.

"І саме тому питання цифрового суверенітету в контексті ШІ стає справді екзистенційним", – додав канцлер.

Адаптація до цих змін вимагатиме "величезних технологічних та організаційних зусиль, далекосяжної модернізації нашої держави та економіки", зазначив він, пообіцявши прискорити зусилля з цифровізації економіки.

"Зрештою, мета полягає в тому, щоб мати змогу самостійно, безпечно та автономно створювати технології та керувати ними упродовж усього ланцюга створення вартості – від апаратного до програмного забезпечення", – додав він.

Мерц призначив міністра з питань цифровізації та модернізації, коли вступив на посаду минулого року, і його уряд пообіцяв активізувати зусилля, щоб надолужити технологічне відставання від європейських економік, які розвиваються швидше, зокрема Нідерландів та Данії.

Німеччина розробила національну стратегію щодо штучного інтелекту ще у 2018 році, і багато німецьких компаній, зокрема численні стартапи, впровадили та інтегрували цю технологію. Однак критики зазначають, що країна повільно розбудовує цифрову інфраструктуру, формує необхідні навички та розвиває вітчизняний технологічний сектор, необхідні для повного використання цих можливостей.

Економічний дослідницький інститут Ifo заявив, що Німеччина, де багато державних адміністративних органів та компаній досі значною мірою покладаються на паперову кореспонденцію та ведення документації, все ще не готова повною мірою скористатися бумом у сфері штучного інтелекту.

Мерц, який минулого тижня здійснив п’ятиденний візит до Сінгапуру, Японії та Південної Кореї, підкреслив сильні сторони Німеччини в галузі промислового інжинірингу, але зазначив, що країна також прагнутиме співпрацювати з партнерами-однодумцями, такими як Канада та Франція.

У жовтні уряди, міські адміністрації та інші установи в країнах Європи в профілактичних цілях відключили свої вебсайти після того, як розробники мови програмування PHP повідомили, що виявили дві критичні вразливості.

Минулого місяця повідомлялось, що хакери зламали реєстр населення в Данії та отримали доступ до персональних даних мільйонів людей.