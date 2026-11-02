Мерц призывает Германию и Европу сохранить "цифровой суверенитет" в эпоху ИИ

Германия и Европа должны ускорить разработку собственных возможностей в сфере искусственного интеллекта, чтобы защитить свой "цифровой суверенитет" в эпоху, которая претерпевает изменения под влиянием новых технологий.

Об этом заявил в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выступая на конференции по искусственному интеллекту в Берлине, Мерц отметил, что страны рискуют утратить контроль в пользу внешних поставщиков по мере того, как новые технологии все глубже укореняются в экономике.

"Именно поэтому мы должны любой ценой избежать полной зависимости от третьих сторон в вопросах разработки и использования этой технологии", – сказал он.

"И именно поэтому вопрос цифрового суверенитета в контексте ИИ становится поистине экзистенциальным", – добавил канцлер.

Адаптация к этим изменениям потребует "огромных технологических и организационных усилий, далеко идущей модернизации нашего государства и экономики", – отметил он, пообещав ускорить работу по цифровизации экономики.

"В конечном итоге цель состоит в том, чтобы иметь возможность самостоятельно, безопасно и автономно создавать технологии и управлять ими на протяжении всей цепочки создания стоимости – от аппаратного до программного обеспечения", – добавил он.

Мерц назначил министра по вопросам цифровизации и модернизации, когда вступил в должность в прошлом году, и его правительство пообещало активизировать усилия, чтобы ликвидировать технологическое отставание от европейских экономик, развивающихся быстрее, в частности Нидерландов и Дании.

Германия разработала национальную стратегию в области искусственного интеллекта еще в 2018 году, и многие немецкие компании, в том числе многочисленные стартапы, внедрили и интегрировали эту технологию. Однако критики отмечают, что страна медленно развивает цифровую инфраструктуру, формирует необходимые навыки и развивает отечественный технологический сектор, необходимые для полного использования этих возможностей.

Экономический исследовательский институт Ifo заявил, что Германия, где многие государственные административные органы и компании до сих пор в значительной степени полагаются на бумажную корреспонденцию и ведение документации, все еще не готова в полной мере воспользоваться бумом в сфере искусственного интеллекта.

Мерц, который на прошлой неделе совершил пятидневный визит в Сингапур, Японию и Южную Корею, подчеркнул сильные стороны Германии в области промышленного инжиниринга, но отметил, что страна также будет стремиться к сотрудничеству с партнерами-единомышленниками, такими как Канада и Франция.

В октябре правительства, городские администрации и другие учреждения в странах Европы в профилактических целях отключили свои веб-сайты после того, как разработчики языка программирования PHP сообщили, что обнаружили две критические уязвимости.

В прошлом месяце сообщалось, что хакеры взломали реестр населения в Дании и получили доступ к персональным данным миллионов людей.